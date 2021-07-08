وزير النفط رداعلى أردوغان بما يخص الحقول النفطية .. لم نتلق أي وثائق مكتوبة بهذا الصدد

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف إلى التعاون في تطوير حقول النفط في ليبيا.

وأشاروزير النفط محمد عون إلى أنه لم يسمع التصريحات مباشرة من الرئيس التركي .

وأضاف أن الإجراءات القانونية المتبعة في البلاد تطرح عطاءات استكشاف على شركات عالمية وتقدم عروضها.

وأوضح عون إن ليبيا ليست على اتصال مباشر مع تركيا و لم نتلق أي وثائق مكتوبة بهذا الصدد ولم يتم منح أي عقود خلال السنوات الأخيرة من قبل أي جهة في الدولة الليبية وربما قصد الرئيس التركي في دعوته الأذربيجانية النظير لإطلاق التعاون بين الشركتين النفطيتين للفوز بقطعة استكشاف واحدة كلما عرضتها الدولة الليبية .

وأكد أن تركيا ليس لها أي نصيب في قطاع النفط الليبي .

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