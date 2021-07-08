وزير الاقتصاد يعتمد ميناء جليانة منطقة تجارية حرة

ضمن جولته على عددٍ من المنشآت الاقتصادية بمدينة بنغازي؛ أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أن ميناء جليانة سيكون منطقةً تجارةً حرةً.

جاء ذلك على خلفية اجتماع ضمّ وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعميد بلدية بنغازي ومدير مكتب شؤون الديوان بنغازي ومراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمدينة.

وأجرى “الحويج”، على هامش الاجتماع، جولة تفقدية مع إدارة الشركة الليبية للموانئ، للاطلاع على سير العمل بالميناء، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة في تنظيم عمليات التصدير والاستيراد، وطرح المقترحات التي تساهم في تطوير الأداء ورفع مستوى التبادل التجاري.

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