اقتصاد

وزير الاقتصاد يعتمد ميناء جليانة منطقة تجارية حرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن جولته على عددٍ من المنشآت الاقتصادية بمدينة بنغازي؛ أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أن ميناء جليانة سيكون منطقةً تجارةً حرةً.

جاء ذلك على خلفية اجتماع ضمّ وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعميد بلدية بنغازي ومدير مكتب شؤون الديوان بنغازي ومراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمدينة.

وأجرى “الحويج”، على هامش الاجتماع، جولة تفقدية مع إدارة الشركة الليبية للموانئ، للاطلاع على سير العمل بالميناء، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة في تنظيم عمليات التصدير والاستيراد، وطرح المقترحات التي تساهم في تطوير الأداء ورفع مستوى التبادل التجاري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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