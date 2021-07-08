الكبير: توحيد المصرف المركزي أصبح ملحًا في هذا الوقت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير إن توحيد المصرف المركزي اليوم أصبح مطلباً لنا جميعا تتويجا لجهود حكومة الوحدة الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة ، ولم يعد هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي .

وأضاف “إنهم يطمحون بهذه الخطوة إلى إقرار سياسة نقدية فاعلة واتخاذ إجراءات داعمة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مجلس إدارة المصرف المركزي بداية من يناير عام 2021 ، وبذل العناية الواجبة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتابع “نحن حريصون كل الحرص على انتظام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وأن تكون عملية التوحيد من أولويات عمل مجلس الإدارة”.

وأكد خلال كلمته بحفل تسليم تقرير المراجعة والتدقيق الدولي، لأعمال المصرف المركزي، أنه يرحب بتسلم تقرير المراجعة الدولية وسنوليه الاطلاع الكافي وسنتواصل بشأن ما ورد فيه وأرحب بأية جهود وخطوات في اتجاه توحيد المصرف المركزي وإنّ تتويج عملية التوحيد تتطلب تكاثف جهود كافة مؤسسات الدولة.

ومضى قائلا “لقد مكنت بوادر الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد خلال عام 2021 مصرف ليبيا المركزي من إطلاق جملة من المشروعات استهدفت تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية للمحافظة على سلامة أوضاع المصارف التجارية وتطوير خدمات الدفع الالكتروني وإعداد مقترحات للتشريعات السيبرانية وتوفير السيولة وبناء القدرات لعل خطوات توحيد المصرف ستكون داعمةً لتنفيذ هذه المشروعات وإنجاحها .

وقال محافظ المركزي”تفادينا الوقوع في مغبات الإنهيار الاقتصادي والمالي وحرصنا على دعم كافة إدارات المصارف وفروعها بكافة ربوع ليبيا وعملنا بروح الفريق مما كان له دور في استمرار القطاع المصرفي في تقديم خدماته في ظل ظروف أمنية غاية في التعقيد”.

وتابع “رغم الظروف الاستثنائية، حرص المصرف المركزي خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة والمحافظة على قوة الدينار الليبي مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تمر بظروف أقل حدة”.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، في طرابلس فعاليات مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي “ديليويت”.