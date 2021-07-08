“اجتماعي ورفلة” يؤكد تمسكه بانتخابات 24 ديسمبر

أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بيانًا، بشأن ما تمرّ به البلاد من تجاذبات سياسي، مؤكدًا تمسكه بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

وطالب “اجتماعي ورفلة” بسرعة فتح الطريق الرابط بين سرت والهيشه، والإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، وإخراج المرتزقة الأجانب بصرف النظر عن الدول التابعين لها، أو أسباب وخلفيات دخولهم للبلاد.

كما دعا البيان إلى عقد اجتماع طارئ، تستضيفه بني وليد يضمّ أعضاء لجنة الحوار، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء مجلس الدولة؛ وذلك لدراسة الموقف والتوصل إلى حلول توافقية داخل الوطن.

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