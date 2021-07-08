الكبير والحبري يؤكدان على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف المركزي

عقد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الخميس اجتماعاً، مع عضو المجلس “موسى الكوني” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائبه “علي الحبري” ، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” .

تناول الاجتماع مناقشة القضايا العالقة بوضوح وشفافية، حيث جاء الاجتماع عقب مراسم تسليم النسخة الأولى الكاملة والمفصلة لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي.

ومن جهته أكد المحافظ ونائبه على استعدادهما لدراسة توصيات التقرير بكل ما من شأنه دعم توحيد مصرف ليبيا المركزي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الحكومة على استعداده لدعم جهود محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه عبر وزارة المالية لوضع المقترحات والتوصيات قيد التنفيذ .

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