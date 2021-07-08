وزير الدولة لشؤون الهجرة يجتمع مع الملحق الخاص بالهجرة في السفارة السويسرية بتونس لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة “أجديد معتوق” اجتماعا بديوان مجلس الوزراء مع الملحق الخاص بالهجرة في السفارة السويسرية بتونس “سيلفان استير”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وطرق الحد منها والسياسات التي تتبعها وزارة الهجرة في حكومة الوحدة الوطنية، كما أوضح “أجديد” الخطوات والإجراءات التي تقوم بها وزارة الهجرة ، والتي تصب في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه أكد الملحق الخاص بالهجرة في السفارة السويسرية بتونس، أن جمهورية سويسرا تسعي إلى مد جسور التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية بشكل عام ومع وزارة الهجرة بشكل خاص، والتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للحد من هذه الظاهرة عن طريق الجهات الرسمية في الدولة الليبية.

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