خاص.. عضو المجلس البلدي سرت يوجه رسالة إلى الدبيبة بشأن ملف المنقولات

وجه عضو المجلس البلدي سرت “صالح عيادة” رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عبر صحيفة صدى الاقتصادية تتعلق بملف المنقولات، مطالباً أن يتم حلحلة هذا الملف بأسرع وقت ممكن حيث مرت العديد من السنوات دون حل هذا الملف بشكل كامل الأمر الذي يتطلب العمل بأقصى جهد من أجل حله بشكل عاجل ونهائي نظرا للشكاوى العديدة لكثير من المواطنين الذين فقدو ممتلكاتهم وأرزاقهم في الحروب المختلفة التي شهدتها المدينة.

كما تمنى عضو بلدي سرت التوفيق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في مهامه كرئيس للحكومة في هذا الظرف الذي يشهد الكثير من التحديات والاستحقاقات المختلفة.

وطمئن “عيادة” أهالي مدينة سرت بوصول التطعيمات كاملة وعلاج مرضى السكر في المنطقة الوسطى وقريبا ستكون في مدينة سرت.

كما يتوجه بالشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة على استجابتهم العاجلة مطالباً إياهم بمزيد من الجهود والاهتمام ببلدية سرت والقطاع الصحي على وجه الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية