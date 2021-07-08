الكيلاني تجتمع مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اليوم الخميس مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط باعور، وبحضور مدير مشروع منحة الزوجة والابناء بالوزارة علي البوسيفي، و تناول الاجتماع أوجه التعاون الممكن بين الوزارة والهيئة بما ينعكس إيجابا على جودة العمل وما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من خدمات للمواطن .

هذا وأكدت الكيلاني على ضرورة الاستمرار في التواصل والتعاون بين الوزارة والهيئة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والتي تصب في مصلحة كافة الفئات والشرائح المستفيدة من مظلة الشؤون الاجتماعية .

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