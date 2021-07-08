اقتصاد

الكيلاني تجتمع مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اليوم الخميس مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط باعور، وبحضور مدير مشروع منحة الزوجة والابناء بالوزارة علي البوسيفي، و تناول الاجتماع أوجه التعاون الممكن بين الوزارة والهيئة بما ينعكس إيجابا على جودة العمل وما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من خدمات للمواطن .

هذا وأكدت الكيلاني على ضرورة الاستمرار في التواصل والتعاون بين الوزارة والهيئة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والتي تصب في مصلحة كافة الفئات والشرائح المستفيدة من مظلة الشؤون الاجتماعية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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