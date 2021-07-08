المبعوث الأممي إلى ليبيا: توحيد المركزي خطوة مهمة ..ونحث كافة المؤسسات الاقتداء بها

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش خلال مراسم تسليمه تقرير ديلويت: نتشرف بتسليم تقرير المراجعة المالية للمصرف المركزي بفرعيه.

ويعد هذا الاحتفال الرسمي الذي يعقد اليوم بضيافة ورئاسة رئيس المجلس الرئاسي خطوة مهمة نحو توحيد المصرف المركزي والمنظومة المصرفية في البلاد كونه شرطاً أساسياً من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاع الخاص والعام والقطاع المصرفي ووفقاً للمبعوث.

وتابع بالقول؛ إن توحيد البلاد بشكل تدريجي يتطلب توحيد المزيد من المؤسسات الوطنية الأساسية بما فيها المصرف المركزي وغيره من مؤسسات الدولة ، فبدون مثل هذا التوحيد لا يمكننا الخوض في الحديث عن وحدة البلاد التي تصبون إليها جميعاً.

وعلى الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنياً محضاً، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تفضي إلى تعزيز رفاه الشعب، الأمر الذي يعطي الزخم والتشجيع الإضافي اللازم للعمليات الأخرى، وبالأخص العملية السياسية، والتي بدورها سوف تتوج في نهاية الأمر بتنظيم انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وحث المبعوث الأممي إلى ليبيا جميع المؤسسات والسلطات والأطراف الليبية على الاقتداء بهذه الخطوة الهامة، فإذا كان بإمكان المصرف المركزي أن يتوحد، فإن ذلك يشكل مثالاً يمكن أن يحتذي به الآخرون للبدء بالعمل سوية وبالطبع العمل معاً للاستعداد لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر2021.

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