الرقابة الإدارية: كتاب مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالنواب بشأن إيقاف الشنطي مخالف

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قيام مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب بإصدارها كتابا مخالفا لما تقضي به التشريعات النافذة .

حيث أصدرت مقررة لجنة متابعة الأجهزة الرقابية كتابا تحت رقم (ف ط 3_1_35_621) بتاريخ 2021/7/5 م موجها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس تفيد بأنه قد تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق .

وبحسب هيئة الرقابة بطرابلس فإن هذا الكتاب قد جاء مخالفاً مخالفة صريحة لما نصت عليه المادة (13) من القانون رقم (14) لسنة 2014 م ، بشأن إعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصت على أن : يتولى رئيس المجلس إدارة شؤون المجلس والإشراف الإداري والمالي والفني على سير العمل ويباشر على وجه الخصوص ، وأن التوقيع على القوانين والقرارات وكافة الرسائل والمكاتبات التي يصدرها المجلس أو إحدى لجانه ..

ومنذ ذلك يبين بأن ماصدر عن مقرر اللجنة قد جانبه الصواب لصدوره عن غير مختص ولمخالفته للأحكام المقررة بالقانون رقم (4) لسنة 2014 م ، المشار إليه وكذلك مخالفته لما جاء في كتاب رئيس مجلس النواب الموجه إلى رؤساء الأجهزة الرقابية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي رقم م.ن 030_ 2021 م المؤرخ في 2021/6/2 م .

والذي أكد فيه أن رئيس مجلس النواب دون غيره المخول بتوقيع كل القوانين والمراسلات الصادرة عن المجلس أو إحدى لجانه وكذلك المخاطبات مع السلطة التنفيذية بحسب الهيئة.

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