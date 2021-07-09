اقتصاد

ملامح انفراج قريب بإجراءات صرف المرتبات المتعثرة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وكيل وزارة المالية إبراهيم عكرة، مدير إدارة الميزانية في الوزارة؛ بضرورة البدء في صرف مرتبات أصحاب الوظائف المتعثرة والتابعين لـ 60 شركةً، بالإضافة إلى موظفين تعطلت مرتباتهم تابعين لـ106 شركات منسحبة من السوق الليبي منذ عام 2011.

“عكرة”؛ طالب في الكتاب، الذي اطلعت “218” على نسخة منه؛ بسرعة صرف المرتبات للعاملين تحقيقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

ويبلغ عدد الموظفين أصحاب المرتبات المتأخرة نحو 17 ألف شخص، بلغ إجمالي قيمة مرتباتهم المتأخرة حتى الربع الأول من العام الجاري، 400 مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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