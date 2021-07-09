بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 09/07/2021

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 09 يوليو 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.07 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.075 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.135 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.09 دينار

اليورو = 5.87 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.83 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ210 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ246 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ281 دينار

كسر الفضة 2.5 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.85 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.80 “مصرف الوحدة” – 5.20 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.