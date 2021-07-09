الكوني: اتفاق توحيد السلطة النقدية بمثابة صحفة جديدة للم الشمل

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اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، أن اتفاق توحيد السلطة النقدية في ليبيا هو بمثابة صفحة جديدة للم الشمل والالتفات إلى بناء الأمة.

وقال الكوني، في تغريدة، “يتوج اتفاق اليوم بشأن توحيد السلطة النقدية استحقاقنا باتجاه توحيد مؤسسات الدولة كافة”.

وأضاف، “كنت فخورًا باجتماع الكبير مع الحبري كمحافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأعربت عن إكباري لذلك”.

واختتم، “إننا بهذا الحدث نطوي صفحة الخلاف، ونفتح صفحة جديدة، للم الشمل، والالتفات لبناء الوطن/الأمة”.

جاء ذلك بعدما اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة.

ونوقش خلال الاجتماع كل القضايا العالقة عقب مراسم تسليم النسخة الأولى الكاملة والمفصلة لتقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، والذي أعده فريق أممي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.