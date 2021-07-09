المركزي لصدى الاقتصادية: سيتم الإعلان لاحقاً عن خطة معتمدة من المحافظ لتزويد ودعم أرصدة خزائن فروع المصارف بالمنطقة الشرقية والوسطى

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن توفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى المصارف التجارية ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الخطة المعتمدة من قبل السيد المحافظ لتزويد ودعم أرصدة خزائن فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية والوسطى بداية الأسبوع .

حيث أفصح المركزي اليوم عن انتعاش ملحوظ لوضع السيولة في مناطق الجنوب الليبي وشحنات السيولة تتوالى تباعاً إلى المدن ، حيث استلمت مصارف الجفرة قبل يومين 25 مليون ووصلت أمس شحنة سيولة بقيمة 35 مليون لمدينة أوباري ولليوم شحنة بقيمة 22 مليون تصل مدينة غات وشحنة ستصل مدينة الكفرة سيتم الاعلان عنها .

كما استلمت كافة فروع المصارف بمدينة سبها السيولة المطلوبة من قسم اصدار سبها والمصرف مستمر في نقل شحنات اضافية لمدينة سبها بشكل متواصل ، والقسم مستمر في تلبية احتياجات المصارف ، ويعمل فريق عمل مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ الخطة المعتمدة من السيد المحافظ الصديق عمر الكبير بشكل دقيق ووفقاً للجدول والمواعيد المحددة .

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