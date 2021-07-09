المركزي يؤكد وصول شحنة إلى الكفرة والمدن المجاورة لها .. ويبارك للجنوب إنتهاء المرحلة الأولى من خطته لتوفير السيولة

استكمالاً لما نشرناه بخصوص انتعاش السيولة بفروع المصارف بكافة مدن الجنوب الليبي مصدر بمصرف ليبيا المركزي يؤكد حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة السيولة إلى مدينة الكفرة والمدن المجاورة لها قبل لحظات التي سبق الإعلان عنها بقيمة 27 مليون دينار وخصص لمصرف الجمهوريه 10مليون، والوحده 10مليون شمال أفريقيا 7 مليون .

وقال المصدر: وبهذا نبارك لمناطق الجنوب انتهاء المرحلة الأولى من خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة وصرف المرتبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك ، ومصرف ليبيا المركزي على استعداد لإرسال شحنات إضافية.

وأفاد المصدر بالقول: وندعو المصارف والأعيان وعمداء البلديات بمناطق الجنوب الليبي التواصل مع المصارف والمصرف المركزي لمعالجة آية مختنقات وصعوبات تواجهها المصارف في توفير السيولة إذا لزم الأمر .

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