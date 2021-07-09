الدبيبة: سنعمل كشريك رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية توحيده

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بيان بشأن تسليم تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي، حيث شارك في لقاء تسليم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي طرابلس والبيضاء، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والمبعوث الأممي إلى ليبيا ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري .

كما بارك الدبيبة هذه الخطوة التي ستكون داعماً لأداء الحكومة، وأن الحكومة ستعمل على الاستفادة من نتائج التقرير فيما يخص الحكومة ودورها، وستعمل أيضاً كشريك رئيسي مع المصرف المركزي لاستكمال عملية التوحيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية