تعرف على أقوى 10 جوازات سفر في العالم خلال 2021

كشف مؤشر “هينلي” لجوازات السفر لهذا العام، عن أقوى 10 جوازات سفر حول العالم، وذلك بحسب عدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها، دون الحاجة إلى تأشيرة قبل السفر.

واحتل جواز السفر الياباني المركز الأول، حيث يمكن حامله من الدخول إلى 192 وجهة دون الحاجة لتأشيرة قبل السفر، وجاء جواز السفر السنغافوري في 192 وجهة لحامله، تلاه جواز كوريا الجنوبية وجواز ألمانيا في المركز الثالث.

وحصد المركز الرابع جوازات سفر كل من إيطاليا، وفنلندا، وإسبانيا، ولوكسمبورغ، بإتاحة 190 وجهة لمن يحمل أياً منها.

ووفقا لـ”سي إن إن”، جاء المركز الخامس من نصيب جوازي سفر الدنمارك والنمسا، اللذين يتيحان الوصول إلى 189 وجهة دون تأشيرة.

وجاءت جوازات دول السويد، وفرنسا، والبرتغال، وهولندا، وأيرلندا في المركز السادس بإتاحة 188 وجهة، بينما تتيح جوازات كل من سويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وبلجيكا، ونيوزيلندا السفر لـ187 وجهة دون تأشيرة مسبقة لذلك حصدت المركز السابع.

ويسمح جواز السفر في (النرويج، واليونان، ومالطا، وجمهورية التشيك) بالوصول إلى 186 وجهة ليحل بذلك في المركز الثامن، بينما جاءت كل من كندا وأستراليا في المركز التاسع، حيث يسمح جواز السفر بهما الوصول إلى 185 وجهة دون تأشيرة، تلاهما جواز سفر هنغاريا في المركز العاشر بإتاحة 184 وجهة.

أما جواز السفر السعودي فاحتل المرتبة الـ71، حيث يتمتع السعوديون حاليا بإمكانية الوصول الفعلي إلى 58 وجهة فقط دون تأشيرة قبل السفر، فيما جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الـ15 حيث يتيح التحليق نحو 174 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

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