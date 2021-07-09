خطة للمركزي بتزويد مصارف المنطقة الشرقية والوسطى بالسيولة

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أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الجمعة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الخطة المعتمدة من قبل المحافظ الصديق الكبير لتزويد ودعم أرصدة خزائن فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية والوسطى بالسيولة النقدية بداية الأسبوع.

وأكد المركزي بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – انتعاش ملحوظ لوضع السيولة في مناطق الجنوب الليبي وشحنات السيولة تتوالى تباعاً إلى المدن، لافتا إلى توفر مخزون كبير من السيولة لديه ولدى المصارف التجارية.

وأوضح أن مصارف الجفرة استلمت قبل يومين 25 مليون ووصلت أمس شحنة سيولة بقيمة 35 مليون لمدينة أوباري واليوم شحنة بقيمة 22 مليون تصل مدينة غات وشحنة إلى مدينة الكفرة بقيمة 27 مليون دينار.

كما استلمت كافة فروع المصارف بمدينة سبها السيولة المطلوبة من قسم إصدار سبها والمصرف مستمر في نقل شحنات إضافية لمدينة سبها بشكل متواصل.

وأفاد المصرف المركزي أن القسم مستمر في تلبية احتياجات المصارف، ويعمل فريق عمل مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ الخطة المعتمدة من الكبير بشكل دقيق ووفقاً للجدول والمواعيد المحددة.