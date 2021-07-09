كم باقي لعيد الاضحى 2021…رؤية تكشف موعد العيد الأضحى فلكيا 1442

يكثر البحث عن العد التنازلي لعيد الاضحى لعام 2021 ميلادي 1442 هجري مع اقتراب اول ايام العيد الاضحى المبارك وتشير التوقعات الفلكية إلى أن موعد عيد الاضحى 2021 سيكون خلال الاسبوع القادم حيث سيكون موعد تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الاحد بينما سيكون موعد العيد يوم الثلاثاء القادم 20 يوليو.

وقالت جمعية رؤية لهوة الفلك في بيان لها حول تحري هلال شهر ذي الحجة أن أول أيام الشهر سيكون يوم الأحد الموافق لحادي عشر من شهر يوليو، وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية أن هلال شهر ذي الحجة لن يُرى مساء اليوم الجمعة في المملكة السعودية أو في أي من دول العالم سواء اتمت عملية التحري بالعين المجردة أو باستخدام أحدث أدوات الرصد الفلكية وذلك بسبب تأخر وقت حدوث الاقتران المركزي بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض، والذي سيتأخر وقت حدوثه إلى فجر يوم غد السبت على تمام الساعة 04:17 بتوقيت مكة المكرمة.

مشيرة أن ذلك يعني عدم وجود الهلال بعد غروب شمس اليوم الجمعة ويؤكد عدم وجوب تحري رؤيته مساء اليوم، لذلك ستعلن المملكة العربية السعودية عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الجمعة ليكون بذلك يوم الأحد الموافق لحادي عشر من شهر يوليو أول أيام شهر ذي الحجة.

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