خاص… مصدر بالمركزي يكشف آلية توحيد المصرف المركزي

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن آلية التوحيد المركزي تتطلب العديد من الخطوات وما تم الاتفاق عليه أن يتم عقد اجتماع ما بين المصرفين والحكومة لوضع مقترح التوحيد موضع التنفيذ.

وأفاد أنه لم يحدد موعد ربما يكون الأسبوع القادم أو بعد اجازة العيد مباشرةً .

كما أفصح المصدر أن مراجعة المصرفين أكدت على أن أرصدة المصارف التجارية مطابقة بكل من المصرفين وصحيحة مما سيساعد على فتح المقاصة والتسريع بأعمال المقاصة، ووضع خطوات عملية توحيد المصرف بكافة الجوانب ، والتوصيات للرقي بأعمال المحاسبة بالمصرف المركزي لتعزيز الشفافية والمساءلة .

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