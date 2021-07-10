تقرير المراجعة الدولية يكشف اسباب تراجع سعر الدينار الليبي مقابل الدولار 300%

كشف تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي وفرعه أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي انخفضت أكثر من 300% بدءاً من 3 يناير 2021 متطرقا إلى أسباب هذا الهبوط.

ويرجع التقرير الدولي وفق بيان البعثة الأممية لدى ليبيا، سبب ضعف الدينار الليبي بنسبة 300% إلى عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع.

هذا، وقد ازداد إجمالي كمية العملة المتداولة بشكل كبير في الفترة ما بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020 -وهي الفترة التي يغطيها التقرير- بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي، وفق التقرير.

ومن النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير أن ليبيا ما تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها.

ويذكر التقرير أن عائدات ليبيا من العملات الأجنبية تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط، وتُستخدم بشكل رئيسي لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وصرف التمويلات عبر برامج معينة مثل منحة أرباب الأسر.

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