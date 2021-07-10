إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ تحمل 572 مهاجرًا بالرسو

سمحت إيطاليا لسفينة إنقاذ المهاجرين “أوشن فايكنج” بالرسو في صقلية بعد أن حثت المجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي على السماح بنقل 572 شخصًا تم انتشالهم في البحر الأبيض المتوسط على مدى ثلاثة أيام إلى الشاطئ.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من مرسيليا مقرًا لها على تويتر “أوشن فايكنج” تلقت من السلطات البحرية الإيطالية نبأ طال انتظاره مفاده أن 572 ناجيًا سينزلون في أوغوستا في صقلية.

جاء هذا الإعلان بعد أن نفذت سفينة المنظمة غير الحكومية واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ منذ سنوات ليلة الأحد، شملت قاربًا انطلق من ليبيا على متنه 369 رجلاً وامرأة وطفلًا وكان معرضًا لخطر الانقلاب.

وقالت شركة “أوشن فايكنج إس أو إس ميديتراني” في بيان في وقت سابق: “مثل هذه القوارب الخشبية الكبيرة غير الصالحة للإبحار التي انطلقت من الساحل الليبي لم تصادفها فرقنا منذ عدة سنوات”.

كانت العملية هي الإنقاذ السادس لـ “أوشن فايكنج” في غضون أيام ، ورفعت إجمالي عدد المهاجرين على متن السفينة إلى 572.

منذ بداية الصيف؛ ازداد عدد المعابر حيث يستغل المهاجرون الطقس الجيد والبحار الهادئة، لكن عدد الأشخاص الذين فقدوا في البحر ارتفع أيضًا.

حتى الآن، هذا العام، لقي أكثر من 880 مهاجرًا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من شمال إفريقيا ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

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