بالأرقام.. “البعثة” تكشف تفاصيل من تقرير مراجعة المركزي

نشرت البعثة الأممية في ليبيا جزءًا من تقريرها حول مراجعة أعمال المصرف المركزي، التي بدأتها منذ ثلاث سنوات، وتم تسليمه إلى الحكومة الخميس الماضي.

وأكد التقرير عدم تسجيل أي ديون دولية على ليبيا، إلى جانب انخفاض النقد الأجنبي بنسبة 8٪ منذ عام 2014، وهي السنة التي حدث فيها الانقسام بين المؤسسات السياسية والمالية، وذلك بعد سحب 15 مليار دينار عام 2016.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة 300% في يناير الماضي، بعد تعديل السعر الرسمي للصرف.

وأشارت البيانات الجديدة إلى اعتماد ليبيا على النفط بشكل كبير؛ لتغذية الخزانة العامة، إذ حققت إيرادات مبيعات النفط الخام بما نسبته 84٪ من إجمالي الأموال المحققة في الفترة التي شملها التقرير.

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