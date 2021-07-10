أعضاء وموظفي فرع الرقابة الإدارية غريان يصدرون بيان بشأن رفضهم إيقاف الشنطي

أصدر أعضاء وموظفي فرع الرقابة الإدارية غريان بيان بموجب رفضهم القرار الذي صدر من قبل وكيل الرقابة الادارية بشأن إيقاف رئيس هيئة الرقابة الادارية “سليمان الشنطي” وهذا بعد ما صدر عن مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية من كتاب فحواه وجود تحقيق وشكوى حول قيام الشنطي بتعيين عدد من الموظفين .

وبحسب ما ذكر بالبيان أن ما صدر بالكتاب لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به كونه معدوم لا يرتب أي أثرا نظرا لمخالفة المقرر للاختصاصات المستندة إليه وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب حيث نصت المادة 48 من ذات على اعتماد لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة والتي لم تنص على اختصاص اللجنة والمقرر إلى اصدار قرارات.

وحيث أن ما صدر من مقرر لجنة متابعة الأجهزة الرقابية لا يهدف إلى تحقيق الصالح العام واستقرار الاوضاع داخل هيئة الرقابة الادارية التي تدار من رئيسها “سليمان الشنطي” .

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