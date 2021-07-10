اقتصاد

‎”المالية” تتابع إجراءات رفع القيود على أموال الشركات الليبية بتونس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‎بحث وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين والشركات الليبية العامة بتونس.

‎وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير عام مصلحة الجمارك، مناقشة الإجراءات المتبعة بخصوص هذا الموضوع، وسير العمل بالطريقة الصحيحة لضمان استرداد ممتلكات وأموال المتضررين.

وبحسب بيان وزارة المالية؛ فإن هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الثالث الخاص باللجنة المشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (167) لسنة 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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