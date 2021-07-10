عون: وزارة العمل والتأهيل ستعمل على إقرار حزمة من الإمتيازات للقطاع الخاص

قام وزير العمل والتأهيل “علي العابد” بالمشاركة في حفل انطلاق مبادرة “ساهم” للمشروعات الصغرى والمتوسطة بمدينة مصراتة، وذلك بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وغرفة التجارة والصناعة، والمجلس البلدي مصراتة، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وعدد من رجال الأعمال، وعدد من الحضور.

وقال عون بأن هذه المبادرة إحدى الخطوات الأساسية، لتعزيز الدور الهام في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تبنى ودعم هذه المشروعات، والتي سيكون لها الأثر في نمو الاقتصاد الوطني .

وأشار إلى أن الوزارة بما اسند إليها من مهام، ستعمل على إقرار حزمة من الإمتيازات للقطاع الخاص، لأجل استيعاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل وخاصة الفئة الجامعية والمعاهد العليا ممن نالوا شهادتهم وجاهزين للعمل، مؤكدا بأن القطاع الخاص يعد سند أساسي للوزارة في توفير فرص العمل، فالحكومة بكل مؤسساتها لن تستطيع استيعاب أعداد الشباب الباحثين عن العمل.

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