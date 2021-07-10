مصدر لـ 218: إنتاج “حقل الشرارة” ينجح في إضافة 45 ألف برميل

أفاد مصدر مطلع يعمل في حقل الشرارة في تصريح خاص لـ 218، أن الفرق الفنية في حقل الشرارة النفطي نجحت في رفع الإنتاج اليومي للحقل من 230 ألف برميل يوميا إلى 275 ألف برميل.

وأوضح المصدر، أن الارتفاع جاء بشكل تدريجي بعد ما قامت شركتي وازن و أجيال المتخصصين في مجال النفط بصيانة خط نقل النفط الخام رقم ” 186 ان سي ” الذي أضاف 45 ألف برميل على الإنتاج السابق.

وبدأت أعمال الصيانة في حقل الشرارة الذي تديره شركة اكاكوس مطلع شهر يونيو الماضي بعد عمليات تسرب كانت قد فقدت الحقل وقتها نحو 60 ألف برميل.

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