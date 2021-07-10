الوشاحي يناقش كيفية إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين

عقد رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي محمود الوشاحي اجتماعاً مع مدير عام هيئة الإشراف علي التأمين ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتأمين الصحي ومدير عام شركة ليبيا للتأمين لمناقشة إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين.

تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر والوسائل الممكنة للبدء في إعداد الخطط لتأسيس الشركة لتكون أول شركة ليبية تعمل في مجال إعادة التأمين بمشاركة العديد من الجهات العامة والخاصة وبمبادرة من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال الشركات التابعة له والتي تعمل في مجال التأمين.

والإتفاق على بدء التنسيق مع الأطراف المعنية لتأسيس الشركة لتساهم في عجلة الاقتصاد الوطني والحد من استنزاف العملة الاجنبية.

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