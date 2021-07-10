خلال زيارته لبلدية سلوق… الحويج يبحث آلية التنسيق بين البلدية والمراقبة في تقديم الخدمات للمواطنين

توجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس الجمعة 9 يوليو 2021 م بزيارة لبلدية سلوق رفقة وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

حيث عقد خلالها اجتماع بحث آلية التنسيق بين البلدية والمراقبة في تقديم الخدمات للمواطن ومتابعة السوق المحلي وانسياب السلع والسيطرة على الأسعار وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، بحضور عميد بلدية سلوق المكلف ومراقب الاقتصاد والتجارة سلوق وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة.

كما تطرق الحضور أيضاً لطرح الصعوبات والعراقيل التي تواجه المزارعين والمربيين بالمنطقة وسبل معالجتها بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص والعمل على تطوير المشاريع القائمة وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وعلى هامش الزيارة قام الحويج والفريق المرافق له بجولة في شركة الريان الصناعية للاطلاع على سير العمل والمنتجات بالشركة.

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