وفد من حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة لدولة تونس

توجه وكيل وزارة المالية لشئون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكرة” يوم أمس السبت إلى جمهورية تونس، وذلك رفقة كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين ومدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة ومساعد مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء.

تم خلال الزيارة مناقشة ومتابعة أوضاع الليبيين العالقين، وكذلك لتنفيذ حلول عاجلة وسريعة لضمان عودتهم سالمين إلى ليبيا، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد .

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