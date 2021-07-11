وزير النفط يطلع على سير العمل في مرسى البريقة

تفقد وزير النفط والغاز، محمد عون خلال زيارته إلى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، سير العمل بالشركة.

جاء ذلك بعد وصوله إلى مرسى البريقة، حيثُ كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ، من جانبه أكد عون على ضرورة الالتفات إلى قطاع النفط، الذي أنهكته الحروب، حتى يعود إلى نشاطه، وتعود مستوياتُ الإنتاج إلى سابق عهدها، مشددًا على ضرورة تكثيف نشاط الاستكشاف وتطوير البنية التحتية وتحديث المعدات والآلات حتى تواكب الشركة التطور والتقنية الحديثة.

وبحسب بيان شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، فإن الوزير سيقوم بجولة تشمل بعض المواقع والمنشآت الصناعية في مرسى البريقة والحقول التابعة لشركة سرت.

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