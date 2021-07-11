مجلس إدارة التجاري الوطني يرد على ما تداول بعدة قنوات ..ويؤكد رفضه الابتزاز .. ويوجه مطالبة للجهات الرقابية والإعلام

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني ، بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من حملة تشويه وتشهير وتضليل .

تضمن البيان أن سياسات المجلس على صحيح القانون ومبادئ الحوكمة والشفافية واحترام قيم وأخلاقيات العمل المصرفي التي من أساسياتها المساءلة وتحمل المسؤولية .

وقال البيان: في الوقت الذي ندعم فيه الإعلام الحر يقدم للرأي العام الحقيقة ما يجري بكل صدق فقد استغرب المجلس سقوط بعض الفضائيات التي يظن أنها تتمتع بشيء من المهنية والدقية وليس في تتبع الخبر ، بقدر ما يتطلب الأمر عدم الإستعجال والتروي خاصة في الحالة الليبية الراهنة التي تتحول فيها الخصومة إلى فجور أكثر منه حوار وتروي .

ونص بيان مجلس الإدارة: من الأساس المهنية للإعلام التحقق من صدق التقارير وعرضها بكل شفافية ومهنية دون قلب الحقائق لتضليل الرأي العار تم ننظر للتوقيت والملابسات طرح المادة للرأي العام ، وما الهدف والغايات التي دفعت من صاغ التقرير لمصالح ضيقة .

وقال البيان: إن مجلس الإدارة وإدارته رفضا عبر سنوات الضغوطات والابتزازات الصادرة من أفراد مُتنفيذين أو أشباه مؤسسات تتذثر بالوطنية والغيرة على المال العام وفي الحقيقة تسعى للسيطرة على موارد المصرف التي حافظ عليها المجلس في ظروف استثنائية يعلمها الرأي العام قبل أهل الاختصاص.

ودعا المجلس الجهات الرسمية الرقابية السيادية التفضل والإطلاع على الحقائق التي تنفي كل الفرضيات وتسعى للهيمنة واختلاس المال العام .

ويسر المجلس بفتح الباب لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على تفاصيل تقدم للرأي العام الخاص والعام على ما حققه مجلس الإدارة من نجاحات كبيرة ساهمت في الحفاظ على موارد المصرف واستقراره وتعظيم أرباحه وتطوير أدائه بشهادة المؤسسات المحلية والدولية .

كما يؤكد المجلس استمراره في ممارسة مهامه وتحمل مسؤولياته المناطة به قانوناً وحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد مضللي الرأي العام .

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