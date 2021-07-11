خاص..بالتفاصيل: المركزي يكشف عن الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتوزيع السيولة وفتح كافة فروع المصارف أبوابها قبل حلول عيد الاضحى المبارك وبعد ارسال شحنات سيولة إلى كافة مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوباً ، واستمرار المصرف المركزي في ارسال شحنات أخرى هذا الأسبوع ، نؤكد إن خزائن المصارف التجارية وفروعها تتوفر بها أرصدة كبيرة رغم السحوبات اليومية المستمرة .

حيث يقدر الرصيد الاجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 3.4 مليار دينار ليبي نهاية الأسبوع الماضي موزعة على : مصرف الجمهورية 673 مليون والمصرف التجاري الوطني 353 مليون ومصرف الصحاري 189 مليون ومصرف الوحدة 401 مليون و مصرف شمال افريقيا 177 مليون و مصرف التجارة والتنمية 86 مليون و مصرف الامان 474 مليون والمصرف الليبي الاسلامي 161 مليون و مصرف النوران 266 مليون و مصرف اليقين 149 مليون دينار و المصرف المتحد 188 مليون دينار و مصرف الواحة 41 مليون دينار ومصرف الخليج الاول 44 مليون دينار و مصرف السراي 63 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 27 مليون و مصرف الاندلس 16 مليون دينار و مصرف الوفاء 40 مليون و المصرف المتوسط 9 مليون و مصرف الاجماع العربي 1.8 مليون .

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي توفر مخزون كبير من السيولة ويدعو المصارف للتواصل مع أقسام الاصدار لاستلام شحنات إضافية إذا تتطلب الآمر .

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