خاص.. لهذه الأسباب..المركزي يطالب رئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة بتشكيل لجنة تحقيق

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” رسالة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها .
حيث نصت الرسالة على البلاغ المقدم من قبل عضوي مجلس الإدارة بمصرف الوحدة بتاريخ 13/ يونيو /2021 بشأن المخالفات المالية والقانونية بالمصرف.
وطالب الطويل بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات الواردة بالبلاغين المذكورين.
على أن يتم تشكيل لجنة من بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير إدارة المخاطر ورئيس وحدة الأمتثال بالمصرف.
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