خاص.. لهذه الأسباب..المركزي يطالب رئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة بتشكيل لجنة تحقيق

وجه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد “مختار الطويل” رسالة إلى رئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليها .

حيث نصت الرسالة على البلاغ المقدم من قبل عضوي مجلس الإدارة بمصرف الوحدة بتاريخ 13/ يونيو /2021 بشأن المخالفات المالية والقانونية بالمصرف.

وطالب الطويل بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات الواردة بالبلاغين المذكورين.

على أن يتم تشكيل لجنة من بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ومدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير إدارة المخاطر ورئيس وحدة الأمتثال بالمصرف.

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