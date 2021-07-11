صندوق الإنماء الاقتصادي يُنشئ شركة وطنية لإعادة التأمين

بحث رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، محمود الوشاحي رفقة مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتأمين، إمكانية إنشاء شركة وطنية لإعادة التأمين.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق، تبادل وجهات النظر والوسائل الممكنة للبدء في إعداد الخطط لتأسيس الشركة، لتكون أول شركة ليبية تعمل في مجال إعادة التأمين، وذلك بمشاركة العديد من الجهات العامة والخاصة وبمبادرة من صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وخلُص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة البدء بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتأسيس الشركة لتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والحد من استنزاف العملة الأجنبية، وفقًا لبيان الصندوق

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