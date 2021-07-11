228 خريج في طبرق يغلقون ميناء الحريقة احتجاجاً على تعيينهم

أخبارليبيا24- خاص

أكد أحد المعتصمين أمام ميناء الحريقة في طبرق اليوم الأحد أن سبب اعتصامهم هو لعدم صدور قرار تعيينهم من قبل الدولة رغم تخرجهم منذ سنوات.

وأضاف أحد الخريجين في طبرق لـ”أخبارليبيا24″ فضل عدم ذكر اسمه :”نحن خريجون هندسة نفطية وكيميائية وجيولوجيا وموارد طبيعية من أعوام 2012 إلى 2020 ولم تصدر قرارات تعيننا حتى الآن”.

وتابع لخريج :”نتفاجأ بصدور قرار تعيين لعدد من المعينين غير المؤهلين ونحن خريجون وننتظر في التعيينات منذ سنوات”.

وقال الخريج :”اليوم أغلقنا بوابة ميناء الحريقة ولن نفتح البوابة إلا بعد صدور قرار تعيننا فنحن أحق بالتعيين من غيرنا غير المؤهلين”.

وكان مراسل “أخبارليبيا24” تابع اليوم الأحد إغلاق عدد من الخريجون بوابة ميناء الحريقة النفطي في طبرق احتجاجا على قرارات جديدة للتعيينات صادرة من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد المعتصمون أنهم خريجون منذ سنوات وأحق بالتعيين من المعينين الجدد الذين يوجد الكثير منهم غير مؤهلين.

يشار إلى أن الخريجون أقاموا في مارس من العام الجاري اعتصامًا أمام مصفاة طبرق احتجاجًا على عدم تعيينهم في قطاع النفط أسوة بمن تم تعيينه حيث أن بينهم خريجين منذ عام 2013 وحتى 2020.

وأكد الخريجين البالغ عددهم 240 خريج من كليات الهندسة النفطية والكيميائية والجيولوجيا في اعتصامهم الماضي أنهم خاطبوا عميد بلدية طبرق، وحرس المنشآت النفطية، لكن دون جدوى، ولم يستجيب لهم أحد من قطاع النفط.

وأشار المحتجون إلى أن لديهم ظروف خاصة خصوصًا أن من بينهم متزوجون ويعولون في أسر ولا يملكون مصروفهم.