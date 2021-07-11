الدبيبة يصدر قراراً بشأن التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 178 لسنة2021 بشأن تقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

حيث نصت المادة رقم (1) بأن تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة ما في حكمها بإتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تلتزم ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد منها، حضور الموظفين بنسبة 25٪ بما يضمن سير العمل، وكذلك تحديد ساعات الدوام الرسمي من ساعة التاسعة إلى ساعة الواحد ظهراً، بالإضافة إلى الموظفين والزوار بإرتداء الكمامات خلال ساعات الدوام.

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