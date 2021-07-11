ساخرا من تعاقد باشاغا مع شركة أمريكية بقيمة 50 ألف دولار.. ميليت الناخبون في ليبيا وليس في واشنطن

انتقد بيتر ميليت، السفير البريطاني السابق لدى ليبيا تعاقد وزير داخلية الداخلية فتحى باشاغا مع شركة أمريكية للتسويق له داخل الدوائر الأمريكية، استعدادا للانتخابات المقبلة.

وقال ميليت في تغريدة له اليوم السبت، عبر تويتر أرفق فيها صورة من عقد التعاقد بين باشاغا وبين الشركة الناخبون في ليبيا وليسوا في واشنطن.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية صورة ضوئية من عقد التعاقد بين باشاغا وشركة برونستين الأمريكية للعلاقات العامة بقيمة50,000 ألف دولار لمدة سنة قابلة للتجديد بهدف ترويج نفسه في واشنطن كمرشح رئاسي في ليبيا.

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