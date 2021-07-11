المنفي يبحث مع وزير الصحة سُبل مكافحة جائحة كورونا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة “محمد المنفي” اليوم الأحد، مع وزير الصحة بالحكومة “علي الزناتي” .

تناول الاجتماع مناقشة سُبل مكافحة جائحة كورونا، وكذلك تسخير كافة الإمكانات للتصدي لها من خلال دعم المراكز والمرافق الصحية في ربوع الوطن كافة.

ومن جهته شدد الرئيس على ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، وكذلك مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية لمجابهة الجائحة، وبالإضافة إلى التأكيد على توعية المواطنين بمخاطرها.

ومن جهة أخرى أكد على أن المجلس الرئاسي يقف بجانب وزارة الصحة، مشيراً لمخاطبته رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتعليمات مشددة وعاجلة بضرورة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في جمهورية تونس، وكذلك تنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم إلى ليبيا بأسرع وقت بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشار فايروس “كورونا” في البلاد.

وأكد وزير الصحة على أن الوزارة مستعدة للتصدي لهذه الجائحة، وأنها وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفايروس، والالتزام بأخذ اللقاح المحدد من المراكز الصحية والتسجيل في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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