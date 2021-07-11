اللجنة الخاصة والمكلفة من قبل حكومة الوحدة الوطنية تناقش أوضاع الليبين العالقين بتونس

اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الخاصة بالعالقين الليبين في تونس اليوم الأحد، والمتكونة وكيل وزارة المواصلات “وسام الإدريسي”، وبحضور أعضاء اللجنة : وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين “امحمد زيدان” وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “ابراهيم عكرة” ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة “طارق الغوج” ومساعد مدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية “صلاح ارحومة” ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء “إيهاب الفيتوري”، بالإضافة إلى القنصل الليبي في تونس “فاضل القريو” والقائم بالأعمال “علي المزوغي ” والمراقب المالي والملحق الأمني بالسفارة الليبية بتونس” نوري امبية”.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة أوضاع الليبين العالقين في الجمهورية التونسية، حيثُ ناقشت اللجنة الخيارات السريعة والعاجلة لحل كل المختنقات التي يعاني منها العالقين الليبين في رأس اجدير، وكذلك في تونس العاصمة، بالإضافة إلى أن اللجنة ستجتمع أيضًا لاعتماد مراكز التحاليل المعتمدة في تونس لإجراء تحاليل PCR ثم اتخاذ الاجراءات العاجلة لعودتهم لليبيا في أسرع وقت.

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