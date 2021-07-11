الدبيبة يصدر قراراً بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم179 لسنة 2021 بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما نصت المادة رقم (1) بأن تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية وتمنع إقامة تجمعات والمأتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، وكذلك يسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل فقط، حيث تتقيد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها المادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء كمامة وتباعد الجسدي.

وكذلك نصت المادة رقم (3) بأن تتولى وزارتي الداخلية والدفاع الضبط القضائي وتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالبلديات.

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