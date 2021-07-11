إغلاق الحدود مع تونس يضاعف الأزمة الاقتصادية في ليبيا

تقرير 218

من جديد أغلقت السلطات الليبية الحدود مع تونس بسبب انتشار فيروس كورونا في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس الذي تسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة لدول العالم خلال عام 2020 و 2021.

قبل عام 2011 بلغت قيمة المبادلات التجارية نحو 4 مليارات دولار وفقا لبيانات رسمية نشرتها سابقا وزارة الزراعة قبل ان تتراجع في السنوات التالية وسجلت عام 2020 نحو ثلاثة مليارات دينار ليبي بالرغم من تعطل الحركة التجارية في معبري راس اجدير و وازن في الفترة مابين مارس ويونيو بسبب الاغلاقات حينها وبحسب بيانات تونسية فإن عدد الليبيين المسافرين لتونس قبل انتشار فيروس كورونا بلغ عددهم سنة 2019 أكثر من مليون وثلاثمئة ألف شخص.

مراقبون وتجار طالبو رئيس حكومة الوحدة باتخاذ إجراءات استثنائية حيال السلع المستوردة من تونس على رأس المواد الغذائية والأدوية التي لا تحتمل حرارة الصيف وباتت معرضة للتلف ولضمان تدفق السلع والمحافظة على الأسعار التي سجلت الساعات الماضية ارتفاعا ملموسا فضلا عن تأخر نقل حالات مرضية وتعطلها عند الحدود الليبية التونسية وبالعكس.

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