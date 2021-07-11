الزنتان تواجه تفاقم أزمة نقص الوقود في المدينة

تقرير 218

يعاني أهالي مدينة الزنتان خاصة، ومدن جبل نفوسة عامة من تفاقم أزمة نقص الوقود وارتفاع سعره في السوق السوداء، وسط مطالبة بوضع حل ينهي هذه الأزمة.

تعددت الطوابير واختلفت التسميات .. فمن طوابير المصارف إلى طوابير محطات الوقود إلى طوابير أخرى ..في هذه المحطة بمدينة الزنتان تصطف سيارات الكثير من سكان المدينة ومن خارجها .. إذ جاء سكان مدن جبل نفوسة إلى الزنتان بحثا عن لترات من الوقود.

أزمة الوقود ما أن تحل حتى تعاود الظهور من جديد فهذه الطوابير لم تختف وظلت تؤرق المواطنين الذين ينتظرون فيها ساعات طويلة لملء خزانات سياراتهم

تعد أزمة نقص الوقود في المحطات الرسمية من الأزمات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المواطن والذي بدوره يلجأ الى السوق الموازية لشرائها بضعف سعرها الرسمي لتزيد من معاناته.

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