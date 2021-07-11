خاص: المركزي يفصح عن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي مع التفاصيل

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 يونيو 2021 بلغت ما مقداره 12.8 مليار دولار وهذه المصروفات موزعة على : 9.6 مليار دولار مبيعات للمصارف التجارية لكافة الأغراض تغطية الاعتمادات المستندية و حوالات الاغراض الشخصية .

في حين بلغت المصروفات الحكومية لكافة الأغراض 3.2 مليار دولار منها ما يزيد عن 1.6 مليار دولار نفقات المؤسسة الوطنية للنفط متضمنة استيراد المحروقات ،بالإضافة إلى النفقات الأخرى منها نفقات الشركة العامة للكهرباء ووزارة الصحة وجهاز الامداد الطبي وغيرها من النفقات الحكومية الأخرى .

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