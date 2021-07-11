خاص.. وكيل وزارة المواصلات يكشف لصدى المباشرة في أخذ مسحات من المواطنين العالقين في معبر رأس اجدير من الجانب التونسي

قال وكيل وزارة المواصلات ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أوضاع الليبين العالقين في تونس “وسام الإدريسي” لصدى الاقتصادية مساء اليوم الأحد أن فرق مختبرات التحاليل التي تم التعاقد معها من قبل لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس قد باشرت في أخذ مسحات من المواطنين العالقين في معبر رأس اجدير من الجانب التونسي في مكان تواجدهم الأن.
وأضاف الإدريسي بالقول: حيث أن بعد أربع ساعات سيتم منح المواطنين النتيجة ويتم بعد ذلك العودة لأرض الوطن مباشرة، كما أن التحاليل على نفقة الدولة الليبية وتقدم مجاناً للمواطنين .
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