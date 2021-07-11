خاص.. وكيل وزارة المواصلات يكشف لصدى المباشرة في أخذ مسحات من المواطنين العالقين في معبر رأس اجدير من الجانب التونسي

قال وكيل وزارة المواصلات ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أوضاع الليبين العالقين في تونس “وسام الإدريسي” لصدى الاقتصادية مساء اليوم الأحد أن ‎فرق مختبرات التحاليل التي تم التعاقد معها من قبل لجنة متابعة أوضاع الليبيين العالقين بتونس قد باشرت في أخذ مسحات من المواطنين العالقين في معبر رأس اجدير من الجانب التونسي في مكان تواجدهم الأن.

وأضاف الإدريسي بالقول: حيث أن بعد أربع ساعات سيتم منح المواطنين النتيجة ويتم بعد ذلك العودة لأرض الوطن مباشرة، كما أن ‎التحاليل على نفقة الدولة الليبية وتقدم مجاناً للمواطنين .







يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية