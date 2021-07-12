العبار يطالب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا بتذليل الصعاب للحصول على التأشيرات والأوذونات اللازمة

عقد وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الاثنين الثاني عشر من يوليو الجاري اجتماعاً مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له، وبحضور وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار .

نوقش خلاله أطر التعاون بين البلدين فى مجال النفط والغاز وسبل تعزيزها وإمكانيات توسيع مجالات التعاون بينهما.

كما أكد العبار على أن الوزارة يهمها أن تنفذ البرامج التدريبية والتطويرية، والدراسات الأكاديمية بمختلف المجالات بالهيئات والجامعات في المملكة المتحدة، لما لها من إمكانيات متقدمة، والشركات النفطية لديها خطط طموحة ترغب فى تنفيذها، كما طالب من هوبتون تذليل الصعاب للحصول على التأشيرات والأوذونات اللازمة لفتح آفاق تعليمية وتدريبية هامة للقطاع.

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