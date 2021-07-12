“الدبيبة” يُجيز للبلديات الاستفادة من إيرادات المخالفات وعوائد مالية أخرى

أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي.

ويُجيز قرار “الدبيبة” للبلديات؛ تحصيل إيرادات رسوم الخدمات ذات الطابع المحلي، والاستفادة من إيرادات المخالفات والغرامات المرورية، إلى جانب إيرادات الفضاء العام، وجباية الرسوم على المحررات التي تُصدرها البلدية.

وأجاز القرار للبلديات؛ الاستفادة من عوائد الخدمات المحلية، ومخالفات الحرس البلدي، إلى جانب عائدات الايجار، والاستثمار العقاري في نطاق البلديات.

ويُلزم القرار وزير الحكم المحلي؛ بإصدار القرارات التي تُجيز للبلديات تحصيل الإيرادات ذات الطابع المحلي، في إطار تعزيز الخدمات المقدّمة للمواطنين.

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