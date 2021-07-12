اللجنة الوزارية بسوق الأوراق المالية الليبي تناقش ألية تنفيذ قرار رقم 133‪

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تفعيل سوق الاوراق المالية الليبي، بحضور وزير التخطيط “فاخر بوفرنة” ووزير المالية “خالد المبروك” ونائب المحافظ “علي الحبري” وكيل وزارة الاقتصاد ممثلا لوزير الاقتصاد “سهيل بوشيحة” ممثلا لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية “علي الصلح” وعميد بلدية بنغازي “صقر بوجواري ومجموعة من الخبراء الماليين والقانونيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2021 بشأن نقل المقر الرئيسي لسوق الاوراق المالية الليبي إلى مدينة بنغازي، وكذلك الإجراءات المتخذة من لجنة اعادة استقرار مدينة بنغازي بشأن تجهيز المقر الرئيسي بجوار فندق تيبستي.

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