اقتصاد

ميديابارت الاستقصائي يكشف عن أدلة تشير إلى تلاعب بملفات قضية التمويل الليبي

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي أمس الأحد عن أدلة تشير إلى تلاعب بملفات القضية المعروفة باسم التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وأوضح الموقع نقلا عن تقرير قضاة التحقيق قولهم إنه كان هناك تلاعب يهدف إلى التأثير على تصريحات الشهود وتضليل العدالة، لتشويه سمعة القضاة المكلفين بقضية ذات حساسية خاصة وفق تعبيرهم وفقا للمستندات القانونية التي توضح تفاصيل الاستنتاجات التي توصل إليها القضاة والأدلة التي جمعوها بشأن المؤامرة المزعومة للمساعدة في تشويه سمعة القضية المرفوعة ضد ساركوزي بشأن التمويل الليبي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • الشبهات والاستغراب في وضع سوريا وملاحقتهم للأموال والمشاربع والأموال الليبية بشكل مقصود من ألمانيا وبحثهم المكثف عن أموال القذافي والاموال الليبية .. حتى في القارة الأفريقية بمساعدة الروس والفرنسيين والاتراك ومحاولة الأطاحة ببالزعماء الأفريقيين بعد أغايال الرئيس إدريس ديبي الشهور الماضية ..!!!

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  • أدى السقوط العنيف لمعمر القذافي وموته عام 2011، إلى شن مطاردة عالمية للبحث عن ثروات الدكتاتور الليبي الغني، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة مؤخرًا، أن أغلب ثرواته قد تكون مخبأة في أنحاء بقارة أفريقيا.

    وأصدرت لجنة من خبراء مكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، تقريراً مكونًا من 299 صفحة، حول استمرار الفوضى في ليبيا بعد موت القذافي، واحتوى التقريرعلى وثائق، صور ومقابلات توضح كيفية تدفق ممتلكات الدكتاتور المجمدة بموجب قرارات الأمم المتحدة بحرية في جميع أنحاء القارة.

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