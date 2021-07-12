ميديابارت الاستقصائي يكشف عن أدلة تشير إلى تلاعب بملفات قضية التمويل الليبي

كشف موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي أمس الأحد عن أدلة تشير إلى تلاعب بملفات القضية المعروفة باسم التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

وأوضح الموقع نقلا عن تقرير قضاة التحقيق قولهم إنه كان هناك تلاعب يهدف إلى التأثير على تصريحات الشهود وتضليل العدالة، لتشويه سمعة القضاة المكلفين بقضية ذات حساسية خاصة وفق تعبيرهم وفقا للمستندات القانونية التي توضح تفاصيل الاستنتاجات التي توصل إليها القضاة والأدلة التي جمعوها بشأن المؤامرة المزعومة للمساعدة في تشويه سمعة القضية المرفوعة ضد ساركوزي بشأن التمويل الليبي.

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