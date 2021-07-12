المشري يؤكد استعداد المجلس الأعلى للدولة تقديم كل العَون إلى وزارة الاقتصاد

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، اليوم الاثنين الثاني عشر من يوليو الجاري، مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد، حيث قدّم السيد الحويج إحاطة لرئيس المجلس عن زياراته الأخيرة لعدد من المناطق في البلاد وآخرها المنطقة الجنوبية، وما تعانيه من قلّة الإمكانات ولا سيما انعدام الوقود والسيولة النقدية، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية تفتقر إلى أبسط الاحتياجات اليومية.

وبدوره أكّد المشري على استعداد المجلس الأعلى للدولة إلى تقديم كل العَون بالسبل المتاحة إلى وزارة الاقتصاد لإنجاح مهامها وتقديم خدماتها بكافة ربوع البلد.

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